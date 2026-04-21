Brigitte Nielsen a Belve | Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera A letto? Era un coniglio | VIDEO

Tra le ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile, c’è anche Brigitte Nielsen. L’attrice e modella, tra le altre cose, ha attaccato duramente il suo ex marito Sylvester Stallone, con il quale è stata sposata per due anni. “Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene. Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse”.🔗 Leggi su Tpi.it

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Brigitte Nielsen: «Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma a letto era un coniglio»

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