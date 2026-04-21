Boicottaggio dei farmaci israeliani Zattini incontra Mani Rosse Antirazziste | Il Comune non può decidere
Martedì mattina, il sindaco di Forlì ha incontrato una delegazione del gruppo Mani Rosse Antirazziste presso il Municipio. La discussione si è concentrata sulla questione del boicottaggio dei farmaci israeliani, con il gruppo che ha chiesto chiarimenti sulla posizione del Comune. Zattini ha ribadito che le decisioni in merito non spettano all’amministrazione comunale. La conversazione si è svolta in un clima di confronto tra le parti.
Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha ricevuto martedì mattina in Municipio una delegazione del gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì. L’incontro, viene spiegato dall'Amministrazione comunale attraverso una nota, “si è svolto in un clima di condivisione di alcune importanti tematiche di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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