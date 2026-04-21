Dopo aver qualificato l’Europa otto volte negli ultimi nove anni, l’Atalanta si trova ora di fronte a un nuovo momento cruciale. La squadra, che nel 2022 aveva perso l’occasione all’ultima giornata a causa di un finale di stagione negativo, si prepara a una sfida decisiva. Domani sera rappresenta un punto di svolta, un’occasione per consolidare la presenza nelle competizioni internazionali o per rischiare di perdere nuovamente questa opportunità.

L’ Atalanta che negli ultimi nove anni ha conquistato un posto in Europa per ben otto volte, mancandola solo nel 2022 all’ultima giornata dopo un crollo finale, domani sera è al suo vero bivio stagionale. Battere la Lazio nella semifinale di ritorno significherebbe quasi certamente non solo conquistare la finale di Coppa Italia (e il pass per la Supercoppa italiana, disputata un’unica volta nel 2025), ma soprattutto blindare il settimo posto che qualifica alla Conference League, anche in caso di ko in finale contro Como o Inter. Se infatti fosse la Lazio a qualificarsi per la finale, la finestra Conference dal settimo posto resterebbe in stand by fino alla finale del 13 maggio e si aprirebbe solo in caso di sconfitta della Lazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bivio con vista sull’Europa. Atalanta, adesso o mai più

Liverpool 0-3 Atalanta | UEFA Europa League

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