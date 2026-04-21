Beautiful streaming replica puntata 21 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 21 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming. Nella puntata di oggi si scopre la notizia improvvisa della morte di Hollis, che viene comunicata ai personaggi e al pubblico. La vicenda si inserisce nel contesto delle trame quotidiane della serie, coinvolgendo i protagonisti in un susseguirsi di emozioni e reazioni. La puntata è disponibile in replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Hollis era benvoluto da tutti, persino da Steffy. Li supervisiona l’autopsia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 21 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 21 febbraio 2026 | Video Mediaset Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Beautiful: Domenica 19 aprile Video; Beautiful: Domenica 12 aprile Video; Beautiful: Venerdì 17 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 13 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 13 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. facebook