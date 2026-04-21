I tifosi e gli analisti notano come la squadra abbia consolidato una posizione favorevole grazie a una preparazione ben strutturata e a un piano ben definito. La differenza si riflette nei risultati ottenuti sul campo e nella gestione delle risorse a disposizione. La società ha adottato strategie che le permettono di mantenere un vantaggio rispetto alle concorrenti. In questo momento, la squadra appare in una condizione di vantaggio rispetto alle altre formazioni del campionato.

Si dice sempre, ed è la verità, che le squadre si costruiscono con quattro-cinque mesi d'anticipo. Il tempo giusto per mettere a fuoco gli obiettivi, studiare la strategia, capire cosa serve e a chi si può rinunciare, cominciare ad allacciare le trattative. E da questo punto di vista, è innegabile che la Juve abbia un grande vantaggio rispetto alla concorrenza. L'Inter, per fare un esempio, ha un punto di riferimento nell'allenatore, ma ha molto lavoro da sbrigare in entrata in uscita, con alcuni punti interrogativi: andrà via Bastoni? Cosa farà Calhanoglu? E Thuram? Senza contare la necessità - da Acerbi a De Vrij, da Darmian a Mikhitaryan - di ringiovanire la rosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Base solida e idee chiare: la Juve ora ha un vantaggio strategico

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