La vendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Bari è stata interrotta temporaneamente. La decisione è stata presa dalle autorità competenti a causa di preoccupazioni riguardanti l’ordine pubblico. A oggi, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o date di ripresa della vendita. La partita si svolgerà come previsto, ma l’accesso ai tifosi sarà soggetto a eventuali aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La vendita dei biglietti per la gara tra Avellino e Bari è stata temporaneamente sospesa per motivi di ordine pubblico, su indicazione delle autorità competenti. Il provvedimento si è reso necessario in attesa di ulteriori determinazioni riguardo alla possibile variazione per la partita, che potrebbe essere anticipata per esigenze organizzative e di sicurezza. “ La vendita dei biglietti della gara Avellino – Bari è stata sospesa in attesa di determinazioni circa la possibilità di anticipo della partita “, si legge nella nota. La decisione mira a garantire una gestione più efficace dei flussi di tifosi e a predisporre tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell’incontro in condizioni di massima sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino-Bari, stop alla vendita dei biglietti: nodo ordine pubblico

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