Avellino-Bari stop alla vendita dei biglietti | nodo ordine pubblico

Da anteprima24.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Bari è stata interrotta temporaneamente. La decisione è stata presa dalle autorità competenti a causa di preoccupazioni riguardanti l’ordine pubblico. A oggi, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o date di ripresa della vendita. La partita si svolgerà come previsto, ma l’accesso ai tifosi sarà soggetto a eventuali aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La vendita dei biglietti per la gara tra Avellino e Bari è stata temporaneamente sospesa per motivi di ordine pubblico, su indicazione delle autorità competenti. Il provvedimento si è reso necessario in attesa di ulteriori determinazioni riguardo alla possibile variazione per la partita, che potrebbe essere anticipata per esigenze organizzative e di sicurezza. “ La vendita dei biglietti della gara Avellino – Bari è stata sospesa in attesa di determinazioni circa la possibilità di anticipo della partita “, si legge nella nota. La decisione mira a garantire una gestione più efficace dei flussi di tifosi e a predisporre tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell’incontro in condizioni di massima sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino bari stop alla vendita dei biglietti nodo ordine pubblico
© Anteprima24.it - Avellino-Bari, stop alla vendita dei biglietti: nodo ordine pubblico

Notizie correlate

Roma-Bologna di Europa League, perché la trasferta è a rischio? “Stop alla vendita dei biglietti”Bologna, 4 marzo 2026 – A Roma, nel ritorno degli ottavi di Europa League, il Bologna avrà sì o no i suoi tifosi al seguito? Al momento, la decisione...

Leggi anche: Avellino-Bari, al via la prevendita dei biglietti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Avellino-Bari 1-1 Primavera 2: D'Auria salva i lupi all'89'; Tabellino partita Avellino vs Bari; Amarsi Ancora Streaming | DAZN IT; Il Bari perde ancora e va in ritiro: si va a Matera per preparare la trasferta di Avellino.

21/04/26 - Qui Avellino: cori e applausi per Favilli alla ripresa. 500 i biglietti per i tifosi del Bari.Precedenti totali in campionato: 39 (2 in A, 25 in B, 10 in C, 2 in D) con 18 vittorie, 12 pareggi, 9 sconfitte, 48 gol fatti, 34 gol subiti. Precedenti fuori casa: 19 (1 in A, 12 in B, 5 in C, 1 in D ... solobari.it

avellino bari avellino bari stop allaL'avversario - Bari, venerdì c'è l'Avellino. Occhio al bomber (che ha già colpito all'andata) e al grande exSarà l’Avellino il prossimo avversario del Bari per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Gli irpini occupano attualmente la decima posizione in classifica con 43 ... tuttobari.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.