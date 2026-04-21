Atalanta Antonio Percassi riceve il premio Inside the Sport 2026

Il presidente dell’Atalanta ha ricevuto il premio “Inside the Sport 2026” in occasione degli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. La premiazione è stata organizzata da Ussi e Mcl, e si è svolta durante un evento dedicato a celebrare questa ricorrenza. La consegna del riconoscimento è avvenuta in presenza di rappresentanti delle due organizzazioni.

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha ricevuto il premio “Inside the Sport 2026”, promosso da Ussi e Mcl in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Il riconoscimento è stato ritirato da Andrea Fabris, Direttore Generale Corporate Atalanta BC, durante la cerimonia che si è svolta lunedì 20 marzo al Museo del Calcio di Coverciano. Nel portare il saluto del Presidente nerazzurro, Fabris ha sottolineato come si tratti di “un riconoscimento che appartiene a tutta la famiglia Percassi, e in particolare a Luca Percassi, che ogni giorno guida la società con grande competenza”. Fabris ha poi evidenziato il valore del lavoro portato avanti all’interno del Club: “C’è un impegno quotidiano condiviso da tutti, fondato su competenza e dedizione.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Gasperini parla di Antonio Percassi e si commuove: l’ex allenatore dell’Atalanta lascia la conferenza in lacrimeGian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, match valevole per la giornata numero 33 del campionato di... Roma-Atalanta alle 20.45. Gasp si commuove pensando alle stagioni con Antonio PercassiMomento di forte emozione per Gian Piero Gasperini (foto Sky Sport) che si commuove parlando del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi e lascia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Atalanta, la curva incita la squadra in vista della Lazio. Presenti anche i Percassi; Seimila tifosi alla New Balance Arena. L’Atalanta sogna ancora l’Europa. Bagno di folla prima della Lazio; Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: La Roma è una cosa seria. Per l'allenatore gli applausi dell'Olimpico; Antonio Percassi riceve il premio Inside the Sport 2026. Atalanta, Antonio Percassi riceve il premio Inside the Sport 2026Promosso da Ussi e Mcl in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. La cerimonia lunedì 20 marzo al Museo del Calcio di Coverciano Il Presidente dell’Atalanta ... bergamonews.it Antonio Percassi riceve il premio Inside the Sport 2026Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è stato insignito del riconoscimento ritirato da Andrea Fabris a Coverciano ... calcioatalanta.it Coverciano, Centro Tecnico Federale, 20 aprile 2026. Il Presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha ricevuto il premio “Inside the Sport 2026”, promosso da Ussi e Movimento Cristiano Lavoratori, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione St facebook In occasione dell’evento “Inside the #Sport 2026”, promosso da #USSI e MLC al Museo del #Calcio di #Coverciano, #AntonioPercassi ha ricevuto il premio alla #carriera. I dettagli su #zonamistamagazine x.com