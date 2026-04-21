Assistente di volo gravemente malato a Singapore torna a casa dopo appello della famiglia

Un assistente di volo che si trovava a Singapore ha avuto un grave malore mentre era a migliaia di chilometri dalla sua casa in provincia di Caserta. La famiglia ha presentato un appello per farlo tornare in Italia, e finalmente è stato possibile organizzare il suo rientro. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’emergenza medica che lo ha coinvolto in un Paese straniero.

Ha avuto un malore mentre si trovava a Singapore, a oltre 10mila chilometri di distanza da casa sua in provincia di Caserta. E' stato prima ricoverato in una struttura privata asiatica, poi al Singapore General Hospital. Ma grazie all'appello della famiglia, un assistente di volo affetto da una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Assistente di volo colto da malore durante il servizio: trasferito da Singapore a NapoliLa disperazione di una famiglia per un proprio congiunto costretto a improvvise cure mediche oltre confine, a oltre 10mila chilometri distanza. Leggi anche: Esce di casa e non torna più, l’appello della famiglia: “Aiutateci a trovare Giuliano” Una raccolta di contenuti Malore per assistente di volo a Singapore, dopo appello famiglia torna a NapoliHa avuto un malore mentre si trovava a Singapore, ad oltre 10mila chilometri di distanza da casa sua, la provincia di Caserta. E' stato prima ricoverato in una struttura privata asiatica, poi al Singa ... ansa.it Assistente di volo colto da malore durante il servizio: trasferito da Singapore a NapoliL'uomo è ora ricoverato presso un reparto di alta specializzazione dell'ospedale Cardarelli a indirizzo oncologico, circondato dall’affetto dei propri cari ... napolitoday.it