A partire da maggio 2026, sarà possibile acquistare cabine letto a castello all’interno della classe economica sui voli a lunga percorrenza di una compagnia aerea. La novità prevede l’offerta di spazi dedicati al riposo, disponibili però solo a certi passeggeri e per periodi limitati durante il viaggio. I dettagli sui costi e le modalità di prenotazione sono stati annunciati dall’azienda, che ha deciso di introdurre questa opzione per migliorare l’esperienza in volo.

Dormire in economy, ma non per tutti e non per tutto il viaggio. È la nuova proposta di Air New Zealand, che punta a introdurre sui voli a lungo raggio delle vere e proprie cabine letto a castello dedicate ai passeggeri della classe economica. Un’idea che la compagnia porta avanti dal 2020 e che ora, secondo quanto comunicato ufficialmente, dovrebbe diventare realtà a partire dal 2026 su alcuni Boeing 787-9 Dreamliner. Il prodotto si chiama Economy Skynest e consiste in sei capsule letto disposte in configurazione verticale, tra la classe economy e la premium economy. Non si tratta quindi di una nuova classe di viaggio, ma di un servizio aggiuntivo a pagamento: chi vola in economy (o premium economy) può prenotare una “sessione” di riposo separata dal proprio posto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrivano le “cuccette” per dormire in economy durante i lunghi viaggi in aereo: la novità da maggio 2026, ecco quanto costa e come funziona

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