Ancora in 2 lo show sulla vita di coppia di tutti i giorni tra ironia e realtà

Il 22 aprile, al Teatro Gioiello di Torino, va in scena “Ancora in 2”, uno spettacolo che esplora la vita di coppia quotidiana tra momenti ironici e realtà condivise. La produzione è di Vera Produzione, con testi e regia curati da Abis e Falchi. Lo spettacolo affronta con leggerezza le dinamiche di coppia, portando sul palco situazioni e dialoghi che riflettono le abitudini di molti.

CASA ABIS porta a teatro uno show sulla vita di coppia di tutti i giorni, tra ironia e realtà: “Ancora in 2” approda il 22 aprile a Torino al Teatro Gioiello, con testi e regia di Abis e Falchi e prodotto dalla Vera Produzione di Paolo Ruffini. CASA ABIS è il progetto comico formato dalla coppia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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