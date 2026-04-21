Anche gli scimpanzé si fanno la guerra e sono crudeli | bersaglio principale sono i cuccioli

Uno studio condotto in Uganda rivela che anche gli scimpanzé possono impegnarsi in comportamenti violenti e conflittuali, con i cuccioli spesso presi di mira durante gli scontri tra gruppi. La ricerca dimostra che la violenza tra queste scimmie non è un fenomeno esclusivamente umano, sfidando così l’idea diffusa che la guerra sia una caratteristica unica dell’uomo. I ricercatori hanno osservato comportamenti aggressivi e scontri diretti tra diverse comunità di primati.

Kimbale (Uganda), 21 aprile 2026 – No, a differenza di quanto suggerisca il senso comune la guerra non è una prerogativa esclusivamente umana. Nella foresta del Parco nazionale di Kibale, in Uganda, i ricercatori del Ngogo Chimpanzee Project stanno infatti documentando quella che può essere definita a tutti gli effetti una "guerra civile" tra primati. Si tratta di un evento estremamente raro, che gli scienziati stimano possa verificarsi una volta ogni 500 anni e che finora era stato osservato solo una volta nella storia della primatologia. L’inizio e la nascita di due fazioni. Tutto ha avuto inizio il 24 giugno 2015, una data che Aaron Sandel, co-direttore del progetto e professore all'Università del Texas ad Austin, ricorda come il momento della rottura definitiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Si somos la especie más inteligente, ¿por qué somos la más destructiva

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Temi più discussi: Anche gli scimpanzé si fanno la guerra: perché il conflitto civile tra scimmie Ngogo riguarda anche gli esseri umani; Duecento scimpanzé sono coinvolti in una guerra civile; La prima guerra civile tra scimpanzé documentata; C’è una guerra civile tra scimpanzé ugandesi.

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Il più grande gruppo di scimpanzé conosciuto, la comunità Ngogo in Uganda che conta oltre 200 individui, si è gradualmente diviso in due fazioni separate che sono entrate in una vera e propria “guerra civile”. facebook

Documentato il 1° caso di 'guerra civile' tra scimpanzé, che ha portato alla scissione della più grande comunità conosciuta al mondo in 2 gruppi rivali: un evento rarissimo che si verificherebbe in media ogni 500 anni @UTAustin @ScienceMagazine x.com