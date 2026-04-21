Anche gli scimpanzé si fanno la guerra e sono crudeli | bersaglio principale sono i cuccioli

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto in Uganda rivela che anche gli scimpanzé possono impegnarsi in comportamenti violenti e conflittuali, con i cuccioli spesso presi di mira durante gli scontri tra gruppi. La ricerca dimostra che la violenza tra queste scimmie non è un fenomeno esclusivamente umano, sfidando così l’idea diffusa che la guerra sia una caratteristica unica dell’uomo. I ricercatori hanno osservato comportamenti aggressivi e scontri diretti tra diverse comunità di primati.

Kimbale (Uganda), 21 aprile 2026 – No, a differenza di quanto suggerisca il senso comune la guerra non è una prerogativa esclusivamente umana. Nella foresta del Parco nazionale di Kibale, in Uganda, i ricercatori del Ngogo Chimpanzee Project stanno infatti documentando quella che può essere definita a tutti gli effetti una "guerra civile" tra primati. Si tratta di un evento estremamente raro, che gli scienziati stimano possa verificarsi una volta ogni 500 anni e che finora era stato osservato solo una volta nella storia della primatologia. L’inizio e la nascita di due fazioni. Tutto ha avuto inizio il 24 giugno 2015, una data che Aaron Sandel, co-direttore del progetto e professore all'Università del Texas ad Austin, ricorda come il momento della rottura definitiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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