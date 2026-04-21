All’università d' Annunzio i primi cinque diplomati del master in Infermieristica di Famiglia e Welfare territoriale

All’università d'Annunzio si svolgerà il 27 aprile la prova finale del master di primo livello in Infermieristica di famiglia, comunità e welfare territoriale. Sono cinque i professionisti della salute che si specializzeranno in questo percorso, rappresentando i primi diplomati in questa disciplina all’interno dell’ateneo e in tutta la regione. La loro formazione si conclude con l’esame finale, che si terrà in data stabilita.

È fissata per il 27 aprile la prova finale del master di primo livello in Infermieristica di famiglia, comunità e welfare territoriale, che vedrà specializzarsi cinque professionisti della salute, i primi in questo campo all'università d'Annunzio e in tutto l'Abruzzo.Il master, istituito presso.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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