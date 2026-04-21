Alla scoperta del Castello del Catajo

Domenica 3 maggio 2026, tra le 15 e le 17, sarà possibile visitare il Castello del Catajo, un edificio che presenta caratteristiche sia di villa che di castello. Durante l’evento, verranno illustrate le peculiarità dell’edificio e la storia della famiglia Obizzi, con particolare attenzione al ciclo di affreschi che ne decora gli interni. La visita offre l’opportunità di scoprire le bellezze di questa struttura unica nel suo genere.

Ma il Catajo è una villa o un castello? Ve lo siete mai chiesti? Venite a scoprirlo con me Domenica 3 Maggio 2026 dalle ore 15 alle ore 17: vi racconterò insieme le bellezze di questo unico nel suo genere e la storia della famiglia Obizzi ammirando il ciclo di affreschi che ne celebra le imprese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Storia del Castello del Catajo, la Reggia dei Colli Euganei a cura di Marisa Sottovia 13.03.2026 Notizie correlate Leggi anche: Visita guidata al Castello del Catajo Leggi anche: Euganea bellezza: visita al Castello del Catajo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Alla scoperta del Castello del Catajo: un viaggio tra storia, leggende e bellezze del parco; Inizia il tour Di Villa in Villa al Castello di San Pelagio; Il Monte Cecilia: storie di castelli e rilievi, spiritualità e alchimia l'11 aprile 2026; Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026. Battaglia Terme. Le stanze segrete degli arciduchi riportate alla vita: il Castello del Catajo come non l'avete mai vistoBATTAGLIA TERME (PADOVA) - Pareti dell'800 che si sono spogliate per ritrovare il colore degli affreschi originari. Intonaci che si sono lasciati scoprire fino a fare emergere il 500 euganeo. Ambienti ... ilgazzettino.it Castello del Catajo: un viaggio tra storia, leggende e bellezze del parco - facebook.com facebook