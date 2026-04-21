Durante la cerimonia dei Laureus Awards, Lamine Yamal ha indossato un abbigliamento non conforme al dress code stabilito, ma ha comunque portato un orologio che non è risultato fuori norma. Il giovane calciatore, noto per le sue abilità sportive, ha attirato l’attenzione anche per questa scelta di stile, che ha creato un piccolo spazio tra le righe di un evento formale. La sua presenza ha comunque lasciato il segno, anche grazie alle sue doti sportive.

Lamine Yamal, tra i suoi straordinari poteri, ha la capacità di fare sentire la maggioranza di noi già troppo in là con gli anni. Il calciatore della nazionale spagnola e del Barcellona che l’anno scorso è arrivato secondo al Pallone d’Oro, è nato nel 2007. E mentre a 18 anni la maggior parte di noi dormiva durante le lezioni all’università e cercava di capire quanti shottini alcolici riusciva a mandare giù in una sola notte, Lamine Yamal segnava un gol a raffica e vinceva un premio via l’altro. Ieri sera ha preso un jet privato per Madrid, dove si è recato a ritirare il trofeo inaugurale di Giovane Sportivo dell'Anno ai Laureus Sports Awards.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ai Laureus Awards Lamine Yamal ha sbagliato dress code, ma non l'orologio

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