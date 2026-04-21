Abbandona i rifiuti del cantiere sotto la telecamera appena installata denunciato

Da genovatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di una ditta di isolamento termico è stato ripreso dalle telecamere appena installate mentre abbandonava rifiuti di cantiere vicino ai bidoni in via Fossato Cicala. Le immagini hanno mostrato chiaramente la presenza di una tettoia arrotolata e di un bidet lasciati in modo illecito. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno verificando la situazione.

È stato colto in flagrante grazie alle telecamere appena installate. Un operaio di una ditta specializzata nell’isolamento termico è stato identificato grazie alle immagini che lo mostravano mentre abbandonava una tettoia arrotolata e un bidet accanto ai bidoni dei rifiuti in via Fossato Cicala.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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