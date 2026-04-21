Abbandona i rifiuti del cantiere sotto la telecamera appena installata denunciato

Un operaio di una ditta di isolamento termico è stato ripreso dalle telecamere appena installate mentre abbandonava rifiuti di cantiere vicino ai bidoni in via Fossato Cicala. Le immagini hanno mostrato chiaramente la presenza di una tettoia arrotolata e di un bidet lasciati in modo illecito. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno verificando la situazione.

È stato colto in flagrante grazie alle telecamere appena installate. Un operaio di una ditta specializzata nell’isolamento termico è stato identificato grazie alle immagini che lo mostravano mentre abbandonava una tettoia arrotolata e un bidet accanto ai bidoni dei rifiuti in via Fossato Cicala.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Svuota l’appartamento dai rifiuti e li abbandona in strada: denunciatoMeda, provincia di Monza e Brianza – Un uomo, residente a Napoli ma domiciliato a Meda, è stato denunciato dalla polizia locale per aver abbandonato... Rifiuti, abbandona 100 latte di vernici e solventi per strada: denunciatoAveva abbandonato in strada, accanto ai cassonetti, circa cento latte tra vernici e solventi, con il rischio di disperdere nell’ambiente sostanze... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abbandono di rifiuti, 150 verifiche nel Bassa nel primo trimestre 2026; Abbandona rifiuti in strada, beccato in video: patente ritirata; Alghero, abbandona 24 buste di rifiuti: denuncia e revoca della patente - L'Unione Sarda.it; Roè Volciano, di notte abbandona rifiuti in strada ma viene incastrato dalle telecamere: multa da 4.500 euro e sospensione della patente. Abbandona rifiuti vicino a una campana del vetro a Barletta, identificato dagli ispettori ambientaliContinueremo a fare controlli, ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini l'appello della presidente della municipalizzata Alessia De Finis ... rainews.it Rifiuti, il Comune dice stop ai furbi. Arriva il sistema di videosorveglianzaStop ai furbetti dei rifiuti, la tolleranza verso chi abbandona i rifiuti è ufficialmente finita. L’Amministrazione comunale, annuncia ... ilrestodelcarlino.it Litiga con l'amico, lui lo abbandona di notte in autostrada: Simone De Fenza muore travolto da un tir facebook Gasperini si commuove e abbandona la sala stampa L'attuale tecnico della Roma non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dei suoi trascorsi alla Dea e del suo legame con Antonio Percassi #Roma #Gasperini #Atalanta x.com