A Torino la mostra Voyage de Découverte di Michelle Hold

La mostra Voyage de Découverte — titolo scelto in francese per evocare l’universo sensibile e temporale di Marcel Proust — presenta il lavoro pittorico di Michelle Hold come un’esperienza di attraversamento, un percorso che non si esaurisce nella visione di immagini, ma si apre come esplorazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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