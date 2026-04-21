25 aprile in ricordo di Chicco Simone a La loggia

Il Comune di La Loggia ha programmato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo in memoria di Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e morto il 24 aprile 1945. L’evento si è svolto il 25 aprile, giorno della Liberazione, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. La cerimonia ha previsto il ricordo della figura di Simone e il rispetto per le vittime della guerra.

Il Comune di La Loggia ha organizzato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo dedicata a Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e deceduto il 24 aprile 1945. L’iniziativa rappresenta un momento di memoria e riflessione collettiva e sarà anche.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate 25 aprile in ricordo di Chicco SimoneIl Comune di La Loggia ha organizzato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo dedicata a Chicco Simone, deportato nel campo di... Verso il 25 Aprile. Il ricordo degli eccidi. Cerimonia a PorottoSi sono aperti ieri e proseguiranno fino a giovedì 30 aprile gli appuntamenti programmati dal comitato celebrazioni 25 aprile, con il coordinamento...