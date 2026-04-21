25 aprile in ricordo di Chicco Simone a La loggia

Da torinotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di La Loggia ha programmato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo in memoria di Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e morto il 24 aprile 1945. L’evento si è svolto il 25 aprile, giorno della Liberazione, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. La cerimonia ha previsto il ricordo della figura di Simone e il rispetto per le vittime della guerra.

Il Comune di La Loggia ha organizzato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo dedicata a Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e deceduto il 24 aprile 1945. L’iniziativa rappresenta un momento di memoria e riflessione collettiva e sarà anche.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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