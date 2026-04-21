25 Aprile a Sasso Marconi | camminata della Memoria cerimonie e musica

Il 25 aprile a Sasso Marconi si sono svolte diverse iniziative per ricordare l’81° anniversario della Liberazione. La giornata ha incluso una camminata della Memoria, una cerimonia ufficiale con interventi istituzionali e un omaggio ai Caduti. Sono state inoltre organizzate attività di musica, cinema e teatro, coinvolgendo la comunità in vari momenti di commemorazione e cultura.

Camminata della Memoria, cerimonia ufficiale con interventi istituzionali e omaggio ai Caduti, musica, cinema e teatro per l'81° anniversario della Liberazione. La città di Sasso Marconi festeggia l'anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che, nell'80° della Repubblica e del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Aspettando il 25 aprile torna a Verona "A memoria d’arte": installazioni, musica, e poesia tra Resistenza e antifascismoDopo oltre dieci anni, la rassegna riparte dall’Osteria Ai Preti e attraversa la città con linguaggi artistici diversi. Libri, cerimonie e camminate, ecco il 25 Aprile di VignolaIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione del Paese dall’occupazione nazi-fascista, Vignola propone un calendario di appuntamenti dedicati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Portale - 25 aprile 2026, 81° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; Giornata Marconi il 25 aprile a Villa Griffone; Festa della Liberazione 2026: le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provincia; Tabellino partita Sasso Marconi vs Tau Calcio Altopascio. 25 Aprile a Sasso MarconiLa città di Sasso Marconi festeggia l’anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che, nell’80° della Repubblica e del voto alle donne, puntano soprattutto ad evidenziare il ruolo fonda ... sassuolo2000.it Sasso Marconi, camion prende fuoco: chiuso tratto dell’A1E’ stato chiuso alle 19, sull'autostrada A1, il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi (direzione Firenze), nel Bolognese a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 206 che ha ... bologna.repubblica.it CAMION COMPLETAMENTE A FUOCO SULL' A1 BOLOGNA. Ieri, lunedì 20 aprile, è stata chiusa alle 19, l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 206 che ha visto coinvo facebook Sasso Marconi, camion prende fuoco: chiuso tratto dell’A1 x.com