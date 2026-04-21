Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le serie tv spesso trasportano in posti magiche e affascinanti, che siano palazzi lussureggianti o paesaggi naturali, città moderne o scorci medievali sconosciuti. Molti dei luoghi vengono ricostruiti in studio o in digitale, ma altri sono veri luoghi, aperti al pubblico. Ed è proprio da qui, dalla voglia di vivere e attraversare questi luoghi, che nasce il cineturismo (gli operatori preferiscono chiamarlo media tourism), un fenomeno che muove circa 600 milioni di euro l’anno, generando circa 1 milione e 300mila pernottamenti collegati alle location delle serie. Dalla Spagna all’Inghilterra, dall’Alto Adige alla Sicilia, ecco dunque 10 location di celebri serie tv da visitare in Europa e in Italia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 10 location di serie tv da visitare in Europa e in Italia, da "The Crown" a "Il trono di spade", da "Don Matteo" a "Un passo dal cielo"

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