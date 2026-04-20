Tutto pronto per Macfrut 2026 nella prima giornata i ministri dell’Agricoltura di Italia Libano e Siria
La fiera internazionale dell’ortofrutta si svolgerà dal 21 al 23 aprile. Nella prima giornata, i ministri dell’Agricoltura di tre paesi si riuniranno per partecipare all’evento. La manifestazione si terrà in una località italiana e coinvolge operatori di diversi paesi. L’appuntamento rappresenta un momento di incontro per il settore ortofrutticolo e durerà tre giorni.
Tutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10.30 con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, i Padiglioni del Rimini Expo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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La tradizione è un’innovazione che ce l’ha fatta. Noi sosteniamo la ricerca in agricoltura, con i droni per irrigare ad esempio. L’agricoltura non sono i monti che sorridono e caprette che fanno ciao di Heidi. L’Italia ha record europeo di DOP e di IGP, puntiamo s - facebook.com facebook