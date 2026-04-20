Roma sabato trasferta a Bologna | pronto il ritorno di Wesley

Sabato si gioca a Bologna la partita tra la squadra di casa e quella in trasferta, con Wesley che torna a disposizione dell’allenatore dopo aver subito un infortunio durante l’amichevole tra Brasile e Francia il 27 marzo. L’atleta brasiliano ha recuperato e sarà impiegato nella sfida di campionato. La sua presenza rappresenta una novità per la formazione che affronta il Bologna in questa giornata.

Dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole tra Brasile e Francia del 27 marzo, Wesley è finalmente pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della delicata sfida di sabato contro il Bologna. Una notizia importante per la Roma, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze pesanti. Una boccata d’aria per le fasce giallorosse. La situazione legata all’infermeria in casa Roma continua infatti a essere complicata. Dopo lo stop di Pellegrini, che resterà fuori fino alla fine della stagione, nel match contro l’Atalanta si è aggiunto anche l’infortunio di Rensch. Il terzino olandese stava vivendo probabilmente il miglior momento della sua esperienza in giallorosso, mettendo a referto tre assist consecutivi tra Inter, Pisa e Atalanta.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sabato trasferta a Bologna: pronto il ritorno di Wesley Notizie correlate Roma a Trigoria: Wesley e Dybala tornano in gruppo per la trasferta di BolognaLa Roma riprende nel pomeriggio odierno i lavori al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria. Conferenza stampa Wesley alla vigilia di Roma Bologna: «Voglio diventare un giocatore importante per la Roma. Espulsione col Como? Non era assolutamente fallo»Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Basket serie B: la Pielle a Roma per l’ultima trasferta della regular season; Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolari; Dany Basket Quarrata, in arrivo la trasferta sul parquet della corazzata Virtus Roma. Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolariIl tecnico Gasperini continua a credere al quarto posto e ritrova Koné, Wesley e Dybala in vista della trasferta di Bologna: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Serie B - VeroDol CBD PL questa sera a Roma, sponda LuissLa Verodol CBD Pielle Livorno è pronta per l’ultima trasferta della regular season, con destinazione Roma dove questo pomeriggio di sabato 18 aprile alle ore 18:30, affronta ... pianetabasket.com #Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolari x.com Il Napoli implode in casa con la Lazio: Inter in discesa verso il titolo. A Roma intanto c’è maretta con Gasperini - facebook.com facebook