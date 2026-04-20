Prevenzione a Vinitaly & The City con Go?Safe | centinaia di test eseguiti

Durante Vinitaly & The City, l’Ulss 9 Scaligera ha portato avanti attività di prevenzione con il progetto Go?Safe, che ha coinvolto due unità mobili posizionate in Corso Porta Borsari a Verona. Nel corso dell’evento sono stati eseguiti centinaia di test, con l’obiettivo di promuovere la tutela della salute tra i partecipanti. La presenza delle unità mobili ha permesso di offrire un servizio di prevenzione durante la manifestazione.

Prevenzione in primo piano durante Vinitaly & The City grazie al progetto Go?Safe dell’Ulss 9 Scaligera, presente in centro a Verona con due unità mobili posizionate in Corso Porta Borsari. Le unità, dirette dalla dottoressa Giovanna Morelli e dal dottor Camillo Smacchia, in co-progettazione con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Verona accoglie Vinitaly and the City tra grande spettacolo e prevenzioneTutto è pronto a Verona per l'inaugurazione di Vinitaly and the City 2026 che prenderà il via domani, 10 aprile, alle 18 in Piazza dei Signori con il... Vinitaly 2026, la Toscana conquista Verona con centinaia di etichetteChianti Classico, Consorzio Vino Chianti e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest portano a Verona oltre 400 etichette, decine di aziende e un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona accoglie Vinitaly and the City tra grande spettacolo e prevenzione; ULSS 9, la prevenzione Go-Safe a Vinitaly; Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantine; Vinitaly and the City: ‘L’Aquila capitale della cultura 2026’ protagonista a Verona. Ubriachi alla guida, i dati dei test a Vinitaly and the CityVinitaly and the City: successo per Go-Safe: oltre 570 alcoltest per promuovere la guida sicura a Verona. Si è conclusa con numeri importanti la partecipazione del progetto Go-Safe all’evento fuori ... veronaoggi.it Alcoltest a Vinitaly and the City, su 570 test il 40% oltre 0,50% grammi/litroIn occasione del fuorisalone Vinitaly and the city, le Unità Operativa Complesse Dipendenze dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, dirette da Giovanna Morelli e Camillo Smacchia, in co-progettazione con Energ ... ansa.it E' partita dal Vinitaly and the city a Sibari nello scorso mese di Luglio l'idea di costruire un percorso unificato tra Calabria e Basilicata che, partendo da vino, potesse rappresentare una strategia condivisa per valorizzare l'agroalimentare e i territori. Dall'idea di - facebook.com facebook #Pistoia Blues 2026 will return to the heart of the city in July, with Fantastic Negrito, JET, The Darkness and #JethroTull. The 'Storytellers – Suoni d'Autore' section will feature Marco Masini, Claudio Baglioni, Il Volo and Enrico Brignano. bit.ly/Pistoia_Blues26 x.com