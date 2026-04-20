Durante un'intervista a Verissimo, la cantante ha affrontato diversi temi legati alla vita privata. Ha parlato del suo rapporto con il compagno, affermando che lui è spesso in compagnia di modelle bellissime e che, nonostante ciò, non prova gelosia. La conversazione è poi proseguita toccando aspetti legati alla maternità e alle decisioni personali riguardo al matrimonio.

Nello studio di Verissimo, Paola Iezzi ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere di Canale 5. In una lunga intervista con Silvia Toffanin, la cantante ha affrontato con franchezza alcuni dei temi più importanti della sua vita privata: dalla lunga relazione con il compagno storico, Paolo Santambrogio, alla maternità e alla decisione consapevole di non avere figli, fino all'ironia sui fiori d'arancio: "La proposta c'è stata, ma le nozze mi creano un po’ di ansia", ha dichiarato Iezzi. "Io sono come Julia Roberts che scappa via dal matrimonio". Paola Iezzi e Paolo Santambrogio stanno insieme dal 2007. "È un compagno riservato, dimostra l'amore con i gesti", ha raccontato la cantante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paola Iezzi sul compagno: "Lui con modelle bellissime, ma non sono gelosa"

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