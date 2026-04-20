Le previsioni meteo indicano un ritorno di temporali e piogge su diverse regioni, contrastando le temperature miti dei giorni precedenti. Le condizioni climatiche attuali rendono ancora prematuro pensare a un cambio di stagione, con un'instabilità che dovrebbe perdurare nelle prossime ore. Le precipitazioni stanno interessando varie aree, causando disagi e influenzando le attività quotidiane. Secondo gli esperti, il maltempo dovrebbe mantenersi almeno fino a metà settimana.

Firenze, 20 aprile 2026 – È ancora decisamente presto per il cambio dell’armadio. Dopo le belle e calde giornate che ci hanno accompagnato nei giorni scorsi, ecco che sono tornato le piogge. Già nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, sono cadute gocce nel senese, nell’aretino e nel grossetano. E, come fanno sapere dal consorzio meteorologico Lamma, nel corso del pomeriggio sono attesi nuovi rovesci, più probabili lungo la dorsale appenninica e, ancora, tra le province di Siena e Grosseto. Altrove il cielo si presenterà variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti. Le temperature massime risultano in lieve diminuzione, mentre i venti restano deboli a prevalente componente occidentale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente cambio dell’armadio: temporali e piogge guastano l’aria di primavera. Ecco quanto durerà il maltempo

Notizie correlate

Pioggia e vento su Bari, prorogata l'allerta meteo: ecco quanto durerà il maltempoLa Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prolunga il rischio temporali fino a domani sera, sabato 28 marzo.

Fine dell'anticiclone, in arrivo weekend di maltempo con piogge e temporaliDopo dieci giorni di alta pressione, la regione si prepara ad accogliere la prima perturbazione di marzo con rovesci diffusi e calo termico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Niente cambio dell’armadio: temporali e piogge guastano l’aria di primavera. Ecco quanto durerà il maltempoLa giornata peggiore sarà quella di domani, martedì 21 aprile. Temperature in rialzo da mercoledì 22, ma non sono attesi picchi di caldo ... lanazione.it

Cambio di stagione negli armadi: i segreti per un guardaroba sempre impeccabileÈ tempo di cambio stagione: scopri come organizzare l'armadio in modo strategico, selezionare i capi con consapevolezza e mantenere l'ordine nel tempo. designmag.it