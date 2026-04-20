Nella regione si fronteggiano le tensioni tra la Turchia e gli Stati di Israele e degli Emirati Arabi Uniti, mentre si sviluppa una disputa tra il corridoio logistico chiamato Middle Corridor e l’azienda di tecnologia Imec. La situazione coinvolge questioni di rotte commerciali e strategie di approvvigionamento, con scontri che si inseriscono in un quadro di rivalità più ampio legato alle rotte di trasporto e alla sicurezza nella regione.

C’è la Turchia da un lato e ci sono Israele e Emirati Arabi Uniti dall’altro: non è (o non ancora) la previsione di una futuro conflitto in Asia Sud-Occidentale ma, per ora, è una nuova frontiera di rivalità geostrategica a cui dopo il conflitto nel Golfo si potrà aggiungere anche la sfida logistica. La grande strategia della Turchia. La Turchia, valorizzando la sua posizione geografica e i suoi obiettivi politici, intende al contempo vedere frenata la conflittualità di Usa e Israele con l’Iran e preservare una stabilità della Repubblica Islamica che ritiene tatticamente funzionale alla propria e imparare le lezioni strategiche della Terza guerra del Golfo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Middle Corridor contro Imec, la Turchia e la battaglia della logistica dopo Hormuz

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