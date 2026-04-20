LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vantaggio sempre intorno ai 4? per i tre attaccanti

Oggi segue in diretta l’ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con i tre attaccanti ancora in fuga e un vantaggio stabile intorno ai quattro minuti. I battistrada stanno per raggiungere il traguardo volante di Kematen in Tirol, con circa 54 chilometri alla conclusione. Il gruppo si mantiene a una distanza di circa quattro minuti dai leader, mentre i ciclisti continuano la loro corsa verso l’arrivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 I tre battistrada si apprestano a raggiungere il traguardo volante di Kematen in Tirol: da lì mancheranno 54,7 km traguardo, vantaggio sul gruppo sempre di 4’07”. 13.54 Guadagna ancora qualche secondo la fuga, che a 58,5 km dall’arrivo comanda con 4’07” di vantaggio sul plotone. 13.51 Ci stiamo avvicinando alle due ore di corsa, le media ora è di 43,6 kmh, in aumento rispetto alla prima ora di gara. 61 km al traguardo. 13.48 Uomini della INEOS in testa al gruppo, l’obiettivo è quello di controllare la fuga, affinchè non prenda troppo margine. 13.45 I tre battistrada sono appena transitati nel comune di Flauring.🔗 Leggi su Oasport.it

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