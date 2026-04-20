LIVE Schio-Venezia 18-19 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | Reyer avanti di una lunghezza dopo 10? 8 punti di Charles

La partita tra Schio e Venezia sta proseguendo nel campionato di basket femminile di Serie A1 2026, con Venezia in vantaggio di un punto dopo i primi dieci minuti di gioco. In questa fase, Venezia ha mantenuto un leggero vantaggio, grazie a un canestro di Charles che ha portato il punteggio a 18-19. Un appoggio di Olbis Andre’ ha permesso a Schio di ridurre il divario a un punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 18-19 in favore di Venezia su Schio! 18-19 Appoggio di Olbis Andre’ per il -1. 16-19 GIORGIA SOTTANA SUONA LA CARICA! -3 SCHIO. 14-19 12 di Joyner Holmes in lunetta. 14-18 Uso perfetto di Charles per il +4 Reyer che costringe coach Dikailoulaukos a chiamare time-out a -2’33” dalla prima sirena. 14-16 Virata di Kaila Charles per il +2 Venezia. 14-14 Dojkic in transizione per il pari. 14-12 LAKSA! TRIPLA, SORPASSO SCHIO A META’ PRIMO QUARTO. 11-12 Charles col rimbalzo e il canestro del nuovo vantaggio Reyer. 11-10 12 di Mariella Santucci in lunetta. 11-9 Cecilia Zandalasini da due.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 18-19, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer avanti di una lunghezza dopo 10?, 8 punti di Charles Notizie correlate LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 al PalaRomare per inaugurare la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Semi-gancio di Maria Conde per il contro-sorpasso Schio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto; Preview Gara 1 Finale Scudetto LBF Schio – Reyer Venezia; Finale scudetto Famila-Reyer, i biglietti per gara1 in vendita domenica al PalaRomare; Basket Femminile: Schio batte Derthona e vola in Finale Scudetto contro Venezia. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Famila Basket Schio. . Domani può essere l'ultima partita della nostra capitana al PalaRomare È gara 1 di finale scudetto contro la Reyer Venezia Ma sarà una serata speciale Vietato mancare: ultimi biglietti in vendita domani dalle 18.00 facebook