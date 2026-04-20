Nella prossima finestra di calciomercato estivo, il settore offensivo delle squadre potrebbe essere al centro di discussioni e trattative. Tra i nomi più accostati ci sarebbe anche quello di un attaccante che ha giocato in un club di primo piano e che potrebbe essere considerato come un obiettivo importante. La possibilità di trasferimento di questo giocatore ha suscitato interesse tra diversi club.

Nella prossima finestra estiva di calciomercato, al tavolo delle trattative potrebbe esserci un nome che rappresenterebbe una grande opportunità per molte squadre. Se non dovesse infatti accettare un rinnovo al ribasso, Robert Lewandowski dovrebbe salutare il Barcellona, aprendo quindi scenari che stanno inevitabilmente attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui proprio la Juventus. Incontro a Milano in settimana. Stando alle ultime indiscrezioni l’agente di Lewandowski sarà a Milano nei prossimi giorni per incontrare sia il Milan che la Juventus, passaggio chiave per capire la reale fattibilità dell’operazione e sondare il terreno in vista della prossima stagione, che potrebbe vedere il polacco vestire la casacca di un club italiano.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il mercato guarda in attacco: suggestione Lewandowski

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