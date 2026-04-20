Juventus Bologna ko e quarto posto consolidato | Spalletti punta il Milan

La Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Bologna, che le permette di mantenere il quarto posto in classifica. La squadra ha affrontato la partita con l’obiettivo di consolidare la propria posizione, e il risultato finale ha confermato il successo. Nel frattempo, l’allenatore del Bologna ha dichiarato di voler puntare al Milan nelle prossime partite. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Juventus, rafforzando la sua posizione in campionato.

La Juventus aveva almeno due buoni motivi per non sbagliare la gara contro il Bologna. Il primo, naturalmente, onorare la memoria di Alexander Manninger, che per i bianconeri ha difeso i pali in uno dei periodi più bui nella storia della Vecchia Signora, e che se n’è andato in un incidente stradale nemmeno una settimana fa. Il secondo, legato in maniera più stretta al campo, consolidare il quarto posto. Un obiettivo, questo, resosi ancora più necessario dopo la brusca frenata delle due dirette inseguitrici, Como e Roma, permettendo alla squadra di Luciano Spalletti di fuggire a + 5, mettendo nel mirino il Milan, atteso per la prossima giornata nello scontro diretto di San Siro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Bologna ko e quarto posto consolidato: Spalletti punta il Milan Notizie correlate Parma-Juventus, Spalletti punta un posto Champions: il pronosticoArchiviata la trasferta di Monaco, la squadra bianconera cercherà al Tardini di proseguire la sua marcia verso il quarto posto, Il pareggio di Monaco... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus-Bologna, rossoblù appannati e mai pericolosi: ko a Torino. Italiano: Concessi troppi spazi; Juventus-Bologna 2-0: il rush finale inizia con un ko; Infortunio per Bernardeschi nel finale di Juventus-Bologna: quante partite salta? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Juventus - Bologna in Diretta Streaming | DAZN IT. Juventus, Holm ko: cambio precauzionale, le condizioniHolm esce all’intervallo in Juventus-Bologna: problema al polpaccio per l’esterno svedese, condizioni da valutare verso il Milan. europacalcio.it Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e ThuramLa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it LA JUVE VOLA SUGLI ESTERNI Come riporta La Gazzetta Dello Sport, 29 gol dei 57 totali segnati dalla Juventus in campionato, sono stati ‘causati’ dagli esterni 10 gol e 4 assist per Yildiz, 4 gol e 1 assist per Boga, 3 gol e 4 assist per Conceicao - facebook.com facebook L'apertura della Gazzetta su Milan e Juventus: "Champions, eccoci" x.com