Il Museo della Marineria di Cesenatico cerca un nuovo equipaggio di esperti in vela al terzo

Il Comune di Cesenatico ha approvato una delibera che mira a qualificare ulteriormente l’attività di conduzione delle barche tradizionali appartenenti alla sezione navigante del Museo della Marineria. La decisione riguarda la ricerca di un nuovo equipaggio di esperti in vela al terzo, con l’obiettivo di rafforzare le attività legate alla conduzione delle imbarcazioni storiche. La selezione si rivolge a persone con competenze specifiche nel settore della vela.

La giunta comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una delibera per qualificare ulteriormente l’attività di conduzione delle barche tradizionali della sezione navigante del museo della marineria. L’indirizzo, prendendo spunto dalla crescente attenzione agli aspetti immateriali della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatico l'accensione del presepe della Marineria

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Il Pensiero di bordo di oggi arriva dal Trentino! Parole che raccontano lo stupore di chi scopre il museo per la prima volta e si lascia affascinare dalle nostre storie di mare. #MuseoDellaMarineria #Cesenatico #PensieriDiBordo #patrimonioimmateriale #patri - facebook.com facebook