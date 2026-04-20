Ignorata proposta unitaria dei territori | il caso sulla nomina del presidente del Parco delle foreste casentinesi

I sindaci di alcuni comuni del Parco delle Foreste Casentinesi hanno espresso rammarico e preoccupazione riguardo all’avvio dell’iter per la nomina del nuovo presidente del parco. In una nota ufficiale, hanno sottolineato di aver presentato una proposta unitaria per la scelta, ma questa sarebbe stata ignorata nel processo decisionale. La questione riguarda ora l’assegnazione della guida dell’area protetta, senza un accordo tra i territori coinvolti.

I sindaci di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio esprimono in una nota “forte rammarico e profonda preoccupazione in merito alle recenti notizie riguardanti l’avvio dell’iter di nomina del presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: "Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna"“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ignorata proposta unitaria dei territori: il caso sulla nomina del presidente del Parco delle foreste casentinesi; Parco nazionale delle foreste casentinesi. Nomina del presidente. I sindaci romagnoli: ignorata la proposta unitaria dei territori -; Parco, nomina del nuovo vertice: Ignorate le proposte dei sindaci; Il ministero ignora la proposta del territorio. Parco nazionale delle foreste casentinesi. Nomina del presidente. I sindaci romagnoli: ignorata la proposta unitaria dei territoriI Sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio esprimono forte rammarico e profonda preoccupazione in merito alle recenti notizie riguardanti l’ ... corrierecesenate.it Il ministero ignora la proposta del territorioLettera di protetsa di cinque sindaci sulla nomina del presidente del parco delle Foreste Casentinesi: Uno sgarbo istituzionale ... msn.com La proposta sollecita il Comune a cogliere un’occasione strategica per il centro storico che secondo il gruppo politico "non può e non deve essere ignorata o rinviata" - facebook.com facebook