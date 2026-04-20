Ha scritto un libro in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco Davide Rondoni al Rotary Club

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, uno scrittore ha presentato un libro dedicato al santo al Rotary Club. Nel suo intervento, ha ricordato come, nel suo lavoro di scrittura, abbia incontrato un uomo visibilmente commosso e di una commozione intensa, che si confrontava con il mistero di un Dio che ride. La sua narrazione si concentra sulle emozioni e le sensazioni provate durante il processo creativo.

Cos’ha incontrato Davide Rondoni nel suo immaginario “faccia a faccia” con San Francesco scrivendo il libro a lui dedicato “La ferita, la letizia” in occasione degli 800 anni della sua morte? “Un uomo commosso, di una commozione dura e profonda, davanti al mistero di un Dio che ride come un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Davide Rondoni a Varese: il libro che svela il segreto di San FrancescoDavide Rondoni arriva stasera, martedì 7 aprile, a Villa Recalcati per presentare il proprio volume dedicato a San Francesco d’Assisi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ha scritto un libro in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, Davide Rondoni al Rotary Club; Ultime uscite in libreria. San Francesco, gli alberi, gli esseri umani e l’ecologia; Commento alla Regola di San Francesco, nuovo libro di Emilio La Greca Romano; Padre Enzo Fortunato ad Ancona: E se tornasse Francesco?. Il cantico dell’amore. Un libro dedicato a San FrancescoIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, l’associazione culturale Terra dei Padri, insieme all’Enac (Ente ... msn.com Assisi, terra di luce e di ritorni. All’ingresso della città, proprio davanti alla Basilica di San Francesco, una statua colpisce il cuore di chi la osserva: è il “Giovane Francesco”, di ritorno dalla guerra. Sconfitto, disilluso, non più cavaliere ma pellegrino dell’an - facebook.com facebook