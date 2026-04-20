Guerra in Iran Confindustria Romagna preoccupata | si prevedono profitti in calo ed energia ancora più cara

In un quadro di crescente incertezza internazionale, le aziende della regione romagnola si aspettano un rallentamento delle attività nel prossimo trimestre. L’aumento dei costi energetici e le difficoltà legate alla logistica e all’approvvigionamento delle materie prime sono tra i principali fattori che influenzano le prospettive di mercato. Quasi due industrie su tre prevedono un calo dei profitti, mentre le tensioni globali continuano a incidere sulla loro operatività.

Quasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e del loro impatto su logistica, costi delle materie prime e internazionalizzazione, anche se tale rallentamento è previsto in modo diverso in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Guerra in Iran, Confindustria Romagna preoccupata: tre imprese su quattro lamentano già riduzione dei profittiQuasi due industrie romagnole su tre si attendono un rallentamento dell’attività per il prossimo trimestre, a causa delle incertezze internazionali e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guerra in Iran, Confindustria Romagna preoccupata: tre imprese su quattro lamentano già riduzione dei profitti; Guerra in Iran, due imprese su tre si attendono un rallentamento; Il conflitto in Iran frena l’export. In difficoltà un’azienda su tre: È a rischio la nostra produzione; La guerra si paga: i numeri choc di Confindustria. Guerra in Iran, due imprese su tre si attendono un rallentamentoLo studio di Confindustria Romagna: previsto un aumento dei costi energetici di 92 milioni. Salgono anche i prezzi delle materie prime. Occorre ripensare il mix energetico ... rainews.it Confindustria Romagna: La crisi in Medio Oriente porterà un aumento dei costi energetici sulle bollette delle industrie delle nostre tre province di ben 92 milioni di euroPresentata l’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Romagna, per valutare l’impatto del conflitto in Medio Oriente ... ravennanotizie.it È stato chiesto agli associati di Confindustria Romagna se l’aumento dei costi operativi di energia, materie prime e trasporti stia influenzando i margini di profitto delle industrie locali - facebook.com facebook