Giustizia per i cani di Scossicci Corteo animalista per i resti trovati in un fosso Posati fiori contro l’orrore | Non erano spazzatura

A Scossicci si è svolto un corteo organizzato da associazioni animaliste in ricordo di 56 animali trovati morti in un fosso vicino a Loreto. Durante l’evento sono stati deposti numerosi mazzi di fiori per commemorare i cani e il gatto deceduti, e sono stati letti messaggi contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali. La manifestazione si è svolta nel rispetto della memoria di quegli animali, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.

PORTO RECANATI – Dolore, sdegno e 56 mazzetti di fiori lasciati dove tutto è iniziato. Ieri a Scossicci il corteo delle associazioni animaliste per non dimenticare i 55 cani e un gatto ritrovati senza vita in un fosso al confine con Loreto. In strada sono scese le associazioni animaliste Lav.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Contenuti e approfondimenti

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Devono essere processati. Deve essere fatta giustizia. x.com

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