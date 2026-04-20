Molti si chiedono se ciò che provano in una relazione sia realmente amore o dipendenza affettiva. Questa domanda può sorgere a chiunque, indipendentemente dalla situazione. Se si è già posto questa domanda almeno una volta, si può considerare un segnale positivo. La distinzione tra i due sentimenti può essere difficile da individuare, ma è un interrogativo che coinvolge molte persone.

È una domanda che potenzialmente si possono essere ritrovati a porsi tutti e tutte: quello che provo nella mia relazione è amore o dipendenza affettiva? Diciamolo subito: se ve lo state chiedendo o ve lo siete chiesto almeno una volta nella vita, è un buon segno. Significa che non vi lasciate travolgere dalle emozioni, che non vi lasciate andare facilmente a circoli viziosi, che cercate di non incappare in una relazione tossica. Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto capire cos’è la dipendenza affettiva e attraverso quali sintomi si manifesta. Cos’è la dipendenza affettiva. Per capire se è amore o dipendenza affettiva dobbiamo innanzitutto definire questa situazione.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - È amore o dipendenza affettiva?

Amore o dipendenza emotiva

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