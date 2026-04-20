Il deputato di Italia Viva ha annunciato che il gruppo abbandona i lavori della Commissione in risposta al decreto sicurezza. Secondo quanto dichiarato, questa decisione deriva dalla percezione che il governo stia azzerando il ruolo del Parlamento in materia. La presa di posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si afferma che l’azione mira a non essere complici di quella che viene definita una “farsa”.

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “IV abbandona i lavori della Commissione. Anche sul decreto sicurezza il governo azzera il Parlamento e noi non ci renderemo complici di questa farsa”. Così il deputato d'Italia Viva Roberto Giachetti, annuncia che IV abbandona i lavori della commissione Affari Costituzionali della Camera che sta esaminando il decreto sicurezza. “Approvato venerdì al Senato, il decreto arriva oggi in Commissione con una parvenza di regolarità procedurale che - spiega - è pura finzione. Tagliola immediata, discussione generale domani, fiducia già pronta. Il dibattito viene strozzato prima ancora di nascere. Uno strappo istituzionale peggiore di quelli che abbiamo visto nelle sessioni di bilancio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Dl Sicurezza: Giachetti (IV), 'è farsa, abbandoniamo lavori commissione'**

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