Cerveteri plastica bruciata in un terreno privato | nube di fumo avvolge Furbara

A Cerveteri, un incendio ha coinvolto un'area privata, con plastica, ramaglie e altri rifiuti che bruciavano, producendo un'alta colonna di fumo che si è estesa sulla zona di Furbara. Le fiamme hanno causato un'intensa nube di fumo che ha avvolto l'area circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e gestire le esalazioni tossiche.

Cerveteri, 20 aprile 2026 – Non solo ramaglie, ma anche plastica e altri rifiuti, ardevano nel rogo emanando le ben note esalazioni irritanti e tossiche. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Civitavecchia durante il servizio di istituto in agro del comune di Cerveteri, in località Furbara. Sebbene la combustione di residui vegetali derivanti dall’attività agro-silvo-pastorale sia ammessa dalla normativa, nei limiti di tre metri steri (vuoto per pieno) a ettaro e con altre prescrizioni in quanto potrebbe innescare incendi, è in generale pratica sconsigliabile se non per necessità fitosanitarie. È in ogni caso vietato per legge bruciare rifiuti al suolo, condotta delittuosa pesantemente punita dalla norma speciale sui rifiuti (D.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Iran, gigantesco incendio a Teheran: una nube di fumo nero avvolge la capitale(LaPresse) Un violento incendio ha causato martedì una nube di fumo nero che si è diffusa lungo una strada trafficata di Teheran, capitale dell’Iran. Brucia rifiuti di plastica in un terreno privato: denunciatoPolizia Municipale di Eboli in azione, stamattina, in località Prato, nei pressi della provinciale 30: un 40enne straniero è stato sorpreso mentre... Panoramica sull’argomento Bruciati rifiuti a Cerveteri: scoperta combustione illecita di plastica, intervento dei Carabinieri ForestaliUn nuovo caso di inquinamento ambientale nel territorio di Cerveteri, dove i Carabinieri Forestali hanno scoperto la combustione illecita di rifiuti durante un controllo in ... ilmessaggero.it Cerveteri – Brucia rifiuti generando esalazioni tossiche, ora rischia fino a 6 anni di reclusioneL'uomo è stato individuato in zona Furbara, dove sono intervenuti i carabinieri forestali Cerveteri (RM) – Non solo ramaglie, ma anche plastica e altri rifi ... etrurianews.it