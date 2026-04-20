Bruscolotti simbolo del Napoli | Non devono più vedersi certe partite

Un ex calciatore simbolo del Napoli ha chiesto una risposta rapida e una figura di riferimento forte per affrontare la situazione attuale della squadra. Le sue parole si concentrano sulla necessità di intervenire urgentemente, sottolineando l'importanza di una guida chiara e decisa nel momento di difficoltà. La richiesta arriva in un momento di tensione e di incertezza per il club, che cerca di ritrovare stabilità e slancio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Serve una reazione immediata, ma soprattutto serve leadership. Come emerge dall’intervista rilasciata a Il Mattino, Peppe Bruscolotti non usa mezzi termini per analizzare il momento del Napoli. L’ex capitano azzurro, simbolo di appartenenza con 511 presenze, chiama in causa direttamente lo spogliatoio. Il Mattino riporta il pensiero di Bruscolotti, netto e deciso: non è Conte il problema, ma l’atteggiamento dei giocatori. Ancora Il Mattino evidenzia come l’ex difensore invochi un intervento forte dei leader interni, mentre Il Mattino sottolinea la necessità di ritrovare orgoglio e responsabilità in questo finale di stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bruscolotti, simbolo del Napoli: «Non devono più vedersi certe partite» Notizie correlate Leggi anche: Bruscolotti: «Chivu si vergogni. Questo Napoli è un miracolo» Leggi anche: Bruscolotti: «Marchesi un signore, meritava lo scudetto a Napoli» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bruscolotti: Napoli-Lazio sarà una grande partita. Ecco perché il Napoli ha subito il gol di Strefezza; Napoli-Lazio 0-2, Peppe Bruscolotti: Pessima partita, i capitani si facciano sentire; Bruscolotti: Vi svelo come nasce l’errore difensivo sul vantaggio del Parma; Peppe Bruscolotti: Il secondo posto è un grande traguardo per tutte le vicissitudini. Bruscolotti, simbolo del Napoli: «Non devono più vedersi certe partite»NAPOLI – Serve una reazione immediata, ma soprattutto serve leadership. Come emerge dall’intervista rilasciata ... napolipiu.com Napoli deludente col Parma, Bruscolotti: Milinkovic colpevole sul gol subitoGiuseppe Bruscolotti, difensore del Napoli, nel suo intervento ai microfoni di Tifosi Napoletani, ha puntato il dito contro Milinkovic-Savic. areanapoli.it L’ex centrale del Napoli, Beppe Bruscolotti, ha parlato degli azzurri a Radio Marte. “Il discorso Napoli in Champions sembra esente al momento da difficoltà o colpi di scena. Se analizziamo il cammino del Napoli, il secondo posto è un grande traguardo per tutt - facebook.com facebook