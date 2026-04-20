Apl sostiene l’Onco?Ematologia con donazioni per assistenza ricerca e innovazione

Un'azienda ha deciso di sostenere il settore dell’oncoematologia attraverso donazioni destinate a assistenza, ricerca e innovazione. Le contribuzioni non si limitano a semplici donazioni, ma rappresentano un impegno che crea opportunità concrete e supporto per chi affronta percorsi di cura complessi e di lunga durata. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di assistenza e a promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni nel campo della salute.

Ci sono gesti che non si limitano a “donare” qualcosa: costruiscono tempo, fiducia e possibilità concrete per chi affronta percorsi di cura complessi che cambiano la vita. È in questa cornice che si inseriscono le donazioni con cui l’Associazione per lo studio e la cura delle leucemie, presieduta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sanita’: Gemelli, in aumento tumori precoci, il piano tra ricerca, assistenza e innovazioneI tumori a insorgenza precoce “sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni. Ricerca, didattica e assistenza. Intesa con Seoul National HospitalÈ stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, l’Università di Siena e il Seoul National... Tutti gli aggiornamenti Associazione Sintini raccoglie fondi per onco-ematologiaSaranno destinati all'acquisto di doni per i bambini e i ragazzi in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia i fondi raccolti in occasione del l'undicesima ... ansa.it Oncoematologia. A Roma il 25-26 settembre il primo convegno della Soho Italy. Obiettivo: costruire un ponte tra Usa e ItaliaPer la prima volta in Italia i grandi ricercatori della SOHO, la Società di ematologia oncologica afferente all’MD Anderson di Houston, si confronteranno sulle migliori terapie oggi disponibili per ... quotidianosanita.it