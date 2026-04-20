Si sono diffuse indiscrezioni sulla vita sentimentale di un ex allievo di Amici, famoso nel suo ambito. Secondo alcune testimonianze, l’artista avrebbe lasciato il proprio partner poco prima delle nozze. La notizia ha suscitato discussioni tra i fan e sui social media, dove sono stati condivisi dettagli e reazioni. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dall’interessato o dai suoi rappresentanti.

Emergono delle preoccupanti indiscrezioni in merito alla vita sentimentale di un ex allievo di Amici. La segnalazione riguarda un cantante molto conosciuto, che è stato protagonista della 17esima edizione. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una testimonianza sulla vita privata del 28enne che stanno facendo discutere i fan. Il vero guadagno dei professori di Amici 25 Chi è l’ex allievo di Amici coinvolto. Il protagonista della vicenda è Simone Baldasseroni, noto al pubblico con il nome d’arte Biondo. Il cantante aveva partecipato ad Amici arrivando fino alla fase Serale come membro della squadra Bianca. Le dichiarazioni di Kiara Fina dopo l’uscita dal Serale Amici news: la segnalazione su Biondo e la futura moglie.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, famosissimo ex allievo lasciato prima delle nozze: la testimonianza

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