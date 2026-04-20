a bibbiena appuntamento con liberi dai rifiuti

Arezzo, 20 aprile 2026 – . Ha fatto tappa, oggi, a Bibbiena, uno degli appuntamenti per l’ambiente promossi nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzati in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. Per questa sesta edizione, ad aprile in calendario nove tappe in sei province toscane Scuole in campo per prendersi cura dell’ambiente: torna anche quest’anno il progetto Liberi dai rifiuti che ha fatto tappa oggi a Bibbiena dove, nel giardino della scuola e nel giardino pubblico adiacente, gli alunni della scuola secondaria di primo grado G.🔗 Leggi su Lanazione.it

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