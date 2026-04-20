La demenza e il morbo di Alzheimer sono patologie che colpiscono molte persone e i loro familiari, portando a cambiamenti significativi nella vita quotidiana. Identificare i primi segnali può aiutare a intervenire precocemente e a gestire meglio la condizione. Di seguito vengono elencati dieci indicatori che possono indicare un possibile peggioramento delle capacità cognitive, offrendo spunti utili per la prevenzione e la diagnosi tempestiva.

La demenza e il morbo di Alzheimer sono malattie devastanti, non solo per chi ne è affetto, ma anche per i propri cari. La diagnosi precoce potrebbe non portare sempre a una cura, ma rimane comunque importante sotto molti aspetti. Può fare una differenza significativa, consentendo di ricorrere a trattamenti che aiutano a gestire i sintomi, migliorando l’accesso al sostegno e permettendo alle persone e alle famiglie di pianificare il futuro in modo più efficace. Una delle sfide più grandi. La demenza non è una singola malattia, ma un termine generico che indica un gruppo di disturbi che compromettono gradualmente la memoria, le capacità cognitive e la capacità di gestire la vita quotidiana.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 10 segnali di demenza da non ignorare: come fare prevenzione

Il farmaco PIU' USATO che nel tempo puo AUMENTARE il rischio di DEMENZA

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