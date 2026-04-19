Verissimo domenica 19 aprile | gli ospiti e le interviste di oggi

Domenica 19 aprile torna su un canale televisivo il programma “Verissimo”, con la conduttrice Silvia Toffanin. Questa giornata prevede un secondo appuntamento nel fine settimana, durante il quale sono previste interviste e ospiti vari. La trasmissione, in onda nel pomeriggio, si propone di intrattenere il pubblico con conversazioni e approfondimenti su personaggi noti e temi di attualità.

(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 19 aprile, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste. Tra gli ospiti di oggi, un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio. In studio, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo. Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo 'Stessa direzione'. Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Verissimo - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, su Canale 5

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grazie a Silvia Toffanin e a tutta la squadra di Verissimo!per me e Ginevra e’ stata un’esperienza speciale,felice di averla condivisa con voi e a Mediaset dove io sono cresciuta professionalmente e dove quando torno mi sento inevitabilmente sempre a casa! - facebook.com facebook

Chiara Balistreri racconta a #Verissimo il ritorno a casa del suo ex che l'ha ridotta in fin di vita e che ora sconterà gli arresti domiciliari: "È una sconfitta per tutte quelle donne che rompono il silenzio". x.com