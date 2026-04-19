Un gesto di luce in corsia | il Service del Rotary che esaudisce i desideri dei bambini

Il Rotary Club Piacenza Primogenita, con il supporto del Rotary Club Piacenza, ha realizzato un’iniziativa nel reparto di Pediatria dell’ospedale locale, dedicata a esaudire i desideri dei bambini ricoverati. L’intervento prevede la consegna di piccoli regali e sorprese, con l’obiettivo di portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante il periodo di degenza. La proposta si inserisce nel progetto denominato “Esprimi un desiderio”.

Un gesto concreto di vicinanza ai più piccoli e alle loro famiglie. Il Rotary Club Piacenza Primogenita, con il sostegno del Rotary Club Piacenza, ha esaudito i desideri dei bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto, dando vita al Service “Esprimi un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Il Rotary in Corsia”: cultura e solidarietà al Day Hospital Oncologico del FatebenefratelliTempo di lettura: 4 minutiL’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento ha ospitato questa mattina la cerimonia di donazione ed... “Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese.