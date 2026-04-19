Top e Flop | Napoli-Lazio il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Lazio, la squadra di Conte ha subito una sconfitta al Maradona contro l’ex allenatore Sarri. Con un punto conquistato in due partite, la squadra azzurra vede rischiare la qualificazione alla Champions League. La gara ha mostrato alcune prestazioni individuali da parte dei giocatori, con un chiaro divario tra chi si è distinto e chi invece ha deluso.

Ennesima partenza disastrosa degli azzurri: la Lazio al primo affondo passa con una bella azione chiusa dal sinistro di Cancellieri. Il Napoli è lento e compassato, i biancocelesti vanno vicini più volte al raddoppio e sprecano un calcio rigore con Zaccagni ipnotizzato da Milinkovic-Savic. Ripresa con il Napoli che non cambia marcia, la Lazio ne approfitta e raddoppia in contropiede con Basic. Conte cerca di scuotere la squadra con i cambi, ma l’unico lampo azzurro della partita è il palo dopo una bella azione di Alisson Santos. Albiol, Callejon e Reina, l’agente: “José adora Napoli, lui e Pepe resteranno qui sicuramente. Su Raul.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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