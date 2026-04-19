Telese Terme tentato furto in un supermercato | arrestato 44enne

A Telese Terme, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un supermercato. L’intervento decisivo è stato di una poliziotta e di un finanziere fuori servizio, che sono riusciti a bloccare il soggetto e a recuperare la merce rubata. L’arresto è avvenuto poco prima che l'uomo riuscisse a portare via la refurtiva. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

A Telese Terme un tentativo di furto in un supermercato si è concluso con un arresto grazie al tempestivo intervento di due appartenenti alle forze dell’ordine, entrambi fuori servizio. L’uomo, un 44enne di nazionalità georgiana, aveva sottratto generi alimentari per un valore di circa 600 euro, occultandoli tra gli indumenti e in una borsa nel tentativo di eludere i controlli. Sul posto sono poi giunti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Telese Terme, che hanno preso in consegna il fermato e avviato gli accertamenti di rito. Dalle verifiche è emerso che il soggetto risultava già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di un decreto di espulsione emesso nell’ottobre 2025.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese Terme, tentato furto in un supermercato: arrestato 44enne Notizie correlate Tor San Lorenzo, tentato furto in un supermercato: arrestatoArdea, 31 marzo 2026 – Momenti di tensione nella serata, in un supermercato di una nota catena a Tor San Lorenzo, dove un uomo è stato fermato dopo... Brescia, tentato furto in un supermercato del centro: arrestato un 27enneBrescia, 31 marzo 2026 – Un tentativo di furto armato al supermercato Italmark di piazza Vittoria a Brescia si è concluso con l’arresto di un 27enne...