Spalletti lancia Boga ancora panchina per Orsolini | le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Nella partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore del Bologna ha deciso di puntare su Boga, lasciando ancora in panchina Orsolini. Con Yildiz che non ha ancora raggiunto la condizione migliore, la formazione prevedeva un tridente con Boga tra i titolari. Sono state diffuse le probabili formazioni di entrambe le squadre, mentre il video mostra le scelte ufficiali delle formazioni.

Con Yildiz non ancora al top, Spalletti si affida al tridente e lancia Boga: guarda il video con le probabili formazioni di Juventus e Bologna.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti lancia Boga, ancora panchina per Orsolini: le probabili formazioni di Juventus-Bologna Notizie correlate Juventus-Bologna, le probabili formazioni: Yildiz a rischio forfait, Italiano punta su OrsoliniDopo la vittoria di misura contro l’Atalanta, la Juventus continua il suo viaggio verso la conquista della Champions League: i bianconeri... Atalanta-Juventus, dove vederla (in tv e streaming): Palladino con Krstovic, Spalletti lancia Boga centravanti. Le formazioni ufficialiArchiviata la tre giorni europea (con la Serie A che rischia di essere eliminata dalle competizioni dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina), torna... Contenuti di approfondimento Juventus-Bologna, le probabili formazioni della partita di serie ALa Juventus vuole sfruttare l'occasione di blindare il quarto posto Champions dopo la sconfitta del Como contro il Sassuolo. Spalletti recupera Yildiz ma il turco è in ballottaggio con Boga per giocar ... sport.sky.it Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioniSei tappe prima del traguardo: la Juve per completare il proprio Giro verso la Champions deve superare sei ostacoli complicati. Il primo è quello contro il Bologna, con la squadra di Italiano reduce d ... tuttosport.com