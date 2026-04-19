Spaccio casalingo a Pedara | arrestata una 38enne

A Pedara, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 38 anni nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno condotto indagini e interventi sul territorio, portando all'arresto durante un'operazione mirata. La donna è stata fermata e portata in caserma, dove si stanno svolgendo le procedure di identificazione e verifica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini e intervento dei Carabinieri. I Carabinieri delle stazioni di Aci Sant’Antonio e Acireale, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno condotto un’operazione nel centro di Pedara a seguito di una precedente attività investigativa che faceva sospettare un giro di spaccio gestito all’interno di un’abitazione privata. Per intervenire in modo efficace, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione: alcuni in abiti civili hanno monitorato la casa, mentre altri, in uniforme, si sono posizionati in una zona strategica per un eventuale intervento rapido. L’accesso nell’abitazione. In tarda mattinata, i Carabinieri si sono presentati alla porta, aperta da un uomo di 52 anni, già sospettato di attività illecite.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spaccio “casalingo” a Pedara: arrestata una 38enne Notizie correlate Leggi anche: Spaccio di cocaina in piazza, 38enne in manette dopo aver venduto una dose Napoli- Stella: spaccio nei bassi del quartiere. Carabinieri arrestano una donna 38enneNapoli, quartiere Stella: 38enne arrestata per spaccio di hashish, sequestrati 700 euro Siamo nel quartiere Stella a Napoli. Altri aggiornamenti Scoperto spaccio di droga casalingo, arrestata 38enneAlla donna è stato trovato un involucro con 16 grammi di cocaina che ancora teneva in una mano, mentre, 7 grammi di marijuana erano nascosti dietro ad un flacone di detersivo su una mensola ... grandangoloagrigento.it Pedara, si chiude in bagno ma i Carabinieri (e il cane) la scoprono: 38enne arrestata con 16 g di cocaina, 52enne denunciatoOperazione dei Carabinieri a Pedara: scoperto un presunto spaccio domestico. Una donna arrestata mentre tentava di disfarsi della droga nel bagno, denunciato il compagno. corrieretneo.it