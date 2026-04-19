Un'esperienza unica ci ha portato a oltre 300 metri di altezza, a bordo del tradizionale dirigibile della Goodyear, per assistere all'apertura del Campionato Mondiale Endurance a Imola. L'evento ha visto il volo del famoso

Il circuito di Imola può fregiarsi di un layout assolutamente unico. Tamburello, Tosa e Rivazza sono curve dove sono state scritte pagine eroiche e tragiche della storia del motorsport. Alle porte della città di Imola, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è però separato dal centro storico dal Fiume Santerno, che con le sue anse e il suo percorso accompagna e costringe anche il tracciato. Dalla Rivazza alla Tosa la pista si sviluppa così parallelamente al letto del fiume. A sud del circuito, la campagna imolese si estende placidamente alle spalle dei tifosi assiepati sulla tribuna principale. È questo il colpo d’occhio fiabesco che il circuito di Imola, incastonato tra città e natura in uno scenario davvero suggestivo, ci ha regalato durante il sorvolo dell’autodromo che abbiamo avuto modo di effettuare per Gazzetta Motori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sopra il mito di Imola: in volo col dirigibile Goodyear tra la quiete e il rombo del Wec

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