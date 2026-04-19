Recenti studi suggeriscono che un tipo di olio d’oliva potrebbe avere effetti benefici sulla funzione cerebrale. L’olio extravergine d’oliva, elemento fondamentale della dieta mediterranea, è noto per i suoi effetti favorevoli sulla salute cardiovascolare e sul metabolismo. La ricerca si concentra ora sugli eventuali vantaggi di questo olio anche per le capacità cognitive, senza però ancora conferme definitive.

L’olio extravergine d’oliva è da sempre uno dei simboli della dieta mediterranea, apprezzato soprattutto per i suoi effetti positivi sul cuore e sul metabolismo. Oggi, però, la ricerca scientifica apre a una nuova prospettiva: il suo possibile ruolo nella protezione del cervello. Secondo un recente studio, i benefici dell’olio extravergine potrebbero non fermarsi al corpo, ma estendersi anche alle funzioni cognitive, attraverso un meccanismo legato al microbioma intestinale. La ricerca è stata condotta da un gruppo di studiosi dell’Universitat Rovira i Virgili, del Pere Virgili Health Research Institute e del CIBERbn, nell’ambito del progetto PREDIMED-Plus.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Secondo gli scienziati, questo tipo di olio d’oliva potrebbe potenziare il cervello

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